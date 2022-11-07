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الإثنين، 07-11-2022 06:39 م

لقاء تنسيقي لضباط ارتباط جائزة الحسن للشباب

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 الوكيل الاخباري - نظم مكتب جائزة الحسن للشباب، اليوم الاثنين في مدرج لؤي شموط بجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ، اجتماعا تنسيقا لضباط ارتباط الجائزة في مديريات وزارة التربية والتعليم، بحضور 14 ضابط ارتباط.

ووفقا لبيان الجائزة، اليوم، فإن عقد هذا الاجتماع يأتي حرصا من الجائزة على إدامة التواصل مع ضباط ارتباطها في مختلف المؤسسات التربوية والشبابية وبحث سبل التعاون والتنسيق لاستكمال تنفيذ الخطط السنوية بما تحويه من فعاليات وأنشطة شبابية متنوعة.

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