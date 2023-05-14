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الأحد، 14-05-2023 09:46 ص

للأردنيين.. فرص عمل جديدة في العقبة

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الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية عمل العقبة/قسم التشغيل والإرشاد المهني عن توفر فرص عمل جديدة.اضافة اعلان


وقالت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك" إن فرص العمل المتاحة ستكون على النحو الآتي: 

• إستقبال فندقي / يشترط خبرة بالمجال واللغة الإنجليزية (عدد (1 )). 
• حمال حقائب / يشترط خبرة بالمجال واللغة الإنجليزية (عدد (1 )). 
• عامل مجلى / الخبرة مطلوبة( عدد ( 1 )). 
• موظف إتصالات فندق/ يشترط  اللغة الإنجليزية ( عدد(1)). 
• خدمة عملاء / يشترط للعمل بالمجال اللغة الإنجليزية واللغة الألمانية للذكور والاناث ( عدد ( 15 ) بحيث لا يتجاوز العمر 30 سنه). 
• كول سنتر / القدرة على إستخدام برامج الحاسوب للإناث فقط عدد ( 10 ). 
• مساعد إداري / للإناث فقط / الخبرة مطلوبة عدد ( 1). 
• محاسب / للإناث فقط الخبرة مطلوبة  (عدد ( 1)). 
• فني تكييف وتبريد / خبرة 4 سنوات (عدد ( 3 )). 

ونوهت وزارة العمل أن على الراغبين بالعمل ضمن الوظائف المطلوبة مراجعة مديرية عمل العقبة من تاريخ 14/5/2023 ولغاية 18/5/2023

 




 

 


 

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