للأردنيين.. فرص عمل جديدة في العقبة

الوكيل الإخباري-

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أعلنت مديرية عمل العقبة/قسم التشغيل والإرشاد المهني عن توفر فرص عمل جديدة.وقالت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك" إن فرص العمل المتاحة ستكون على النحو الآتي:• إستقبال فندقي / يشترط خبرة بالمجال واللغة الإنجليزية (عدد (1 )).• حمال حقائب / يشترط خبرة بالمجال واللغة الإنجليزية (عدد (1 )).• عامل مجلى / الخبرة مطلوبة( عدد ( 1 )).• موظف إتصالات فندق/ يشترط اللغة الإنجليزية ( عدد(1)).• خدمة عملاء / يشترط للعمل بالمجال اللغة الإنجليزية واللغة الألمانية للذكور والاناث ( عدد ( 15 ) بحيث لا يتجاوز العمر 30 سنه).• كول سنتر / القدرة على إستخدام برامج الحاسوب للإناث فقط عدد ( 10 ).• مساعد إداري / للإناث فقط / الخبرة مطلوبة عدد ( 1).• محاسب / للإناث فقط الخبرة مطلوبة (عدد ( 1)).• فني تكييف وتبريد / خبرة 4 سنوات (عدد ( 3 )).ونوهت وزارة العمل أن على الراغبين بالعمل ضمن الوظائف المطلوبة مراجعة مديرية عمل العقبة من تاريخ 14/5/2023 ولغاية 18/5/2023