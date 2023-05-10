هل تشمل عطلة الأول من حزيران القطاع الخاص ؟

الوكيل الاخباري - أكدت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، أنه وبمناسبة عقد قِران صاحب السموِّ الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليِّ العهد، على الآنسة رجوة خالد السَّيف، فإن قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الذي أصدره الثلاثاء الماضي ويقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة يوم الخميس الأول من شهر حزيران المقبل، يشمل جميع أبناء وبنات الوطن في كافة مؤسسات القطاع الخاص دون استثناء.



وأضافت الوزارة في بيان لها بأن قرارها جاء منسجماً مع خصوصية هذه المناسبة؛ ليعبّر المواطنون في كافة ارجاء الوطن عن فرحتهم بزفاف سموّ وليّ العهد المحبوب.



كما أشارت الوزارة إلى أن قرار انتهاء الدوام يوم الأربعاء الموافق للحادي والثَّلاثين من أيَّار الحالي عند السَّاعة الواحدة ظهراً، يترك للقطاع الخاص، في وقت دعت الوزارة مؤسسات القطاع الخاص مراعاة ظروف الموظفين لتجنب الازدحامات المرورية في ذلك اليوم.



ويأتي قرار الوزارة احتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الأردنيين ولإتاحة الفرصة للفعاليَّات الرَّسميَّة والشعبيَّة للاحتفال بها بشكل يليق بعظمة هذه المناسبة.

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