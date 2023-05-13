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السبت، 13-05-2023 11:35 ص

13996 شكوى تلقتها وزارة العمل خلال عام 2022

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الوكيل الإخباري- بلغ عدد الشكاوى العمالية التي تلقتها وزارة العمل خلال العام الماضي 2022 على منصة حماية، 13996 شكوى، منها 13580 تم تسويتها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق العمالية لأصحابها.

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وأشار تقرير، إلى أنه من بين الشكاوى، هناك 69 شكوى لم يتم تحويلها للمعنيين و347 قيد الإجراء، إضافة إلى وجود 87 شكوى عمالة أطفال، حيث قامت الوزارة بتسوية 85 منها مع أصحاب العمل و 2 قيد الإجراء.


وأشار التقرير إلى أن أعلى عدد للشكاوى كان بخصوص عدم دفع الأجور، إذ بلغت 5508 شكاوى، تلاها شكاوى تتعلق بإنهاء الخدمة لعقد العمل غير محدد المدة أو عدم وجود عقد عمل، بلغ عددها 1544، وشكاوى إيقاف عن العمل بلغت 1108، وعدم منح شهادة خبرة 480 شكوى وعدم دفع الحد الأدنى للأجور بلغت 375 شكوى.


كما أشار التقرير إلى أن عدد الزيارات التي قامت بها فرق التفتيش خلال العام الماضي بلغ 22896 زيارة تفتيشية، حيث تم تسجيل 4714 مخالفة وإنذار 1703 منشآت، وتتعلق المخالفات بالتفتيش سندا لأحكام المادة 12 من قانون العمل ومخالفات قانونية أخرى بموجب أوامر الدفاع.


وبلغت حالات عمل الأطفال خلال الزيارات 520 حالة، تم إنذار 142 منشأة ومخالفة 160 منشأة، إضافة إلى التوعية والإرشاد.


واشتملت الشكاوى العمالية للمنصة على إجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب وتقديم الاستقالة ومطالبات بدل الإجازة السنوية أو خصم الإجازة ومطالبات على العمل الإضافي وبدل العطل الرسمية والأعياد وإنهاء خدمات وإيقاف عن العمل وتخفيض الأجور وعدم إعطاء نسخة من عقد العمل وعدم دفع الحد الأدنى للأجور وغيرها من الحقوق العمالية.


يشار إلى أن وزارة العمل أنشأت منصة "حماية" على الموقع الإلكتروني لاستقبال الشكاوى العمالية، إضافة إلى استقبال الشكاوى عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 




 

 


 

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