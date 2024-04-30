لماذا ينتخب الأردن نوابه في يوم الثلاثاء كل مرة؟

الوكيل الإخباري - برر رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة اختيار يوم الثلاثاء من أيام الأسبوع لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة وهو ما جرى في انتخابات 2016 و2020.

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وقال المعايطة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تسعى لمشاركة أكبر عدد من الناخبين في الانتخابات وذلك لأن بعضهم قد يعزف عن المشاركة لو كانت في نهاية الأسبوع أو قد يكون مسافرا خارج البلاد ويعود قبل منتصف الأسبوع.

وأضاف أن الانتخابات المقبلة تجرى وفق قوانين جديدة للانتخاب وبمشاركة حزبية ويتطلب منا إنجاح التجربة والمشاركة بشكل واسع لاختيار حزبيين داخل البرلمان العشرين.

ودعا المعايطة المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب إلى المشاركة في الانتخابات.