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الخميس، 18-11-2021 02:43 م

مأدبا: منع إقامة بيوت العزاء نهائيا

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الوكيل الاخباري- أكد محافظ مأدبا علي الماضي أن المحافظة اتخذت إجراءات لمنع إقامة بيوت العزاء نهائيا، وإلزام الحفلات بالشروط المحددة بأوامر الدفاع وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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وقال الماضي، إنه جرى إلزام أصحاب صالات الأفراح بالعدد المسموح، وأن يكون الحضور قد تلقوا المطعوم أو إبراز فحص كورونا قبل 72 ساعة، كما تم التعميم على الحكام الإداريين بمنع إقامة بيوت العزاء، وإلزام محلات تأجير مستلزمات المناسبات بالتوقف عن تأجيرها، كما تم التعميم على أصحاب المزارع الخاصة، بمنع إقامة أي حفلات أو تجمعات داخلها تحت طائلة القانون.

 

وأوضح الماضي أن المحافظة مستمرة بمتابعة الإجراءات للحد من انتشار الفيروس من خلال 11 لجنة، برئاسة مساعد المحافظ؛ إضافة الى متابعة التزام المنشآت الحكومية والخاصة والمواطنين بتطبيق وسائل الوقاية، وتوزيع 20 شابا وفتاة من المتطوعين على مختلف الدوائر لضمان الالتزام بأوامر الدفاع.

 

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