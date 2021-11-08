الإثنين 08-11-2021
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الإثنين، 08-11-2021 03:52 م

بلدية مأدبا تغلق مطعماً للوجبات السريعة

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الوكيل الاخباري- أغلقت أجهزة الرقابة على الغذاء في بلدية مأدبا الكبرى، اليوم الاثنين، مطعماً للوجبات السريعة لافتقاره أدنى شروط الصحة والسلامة العامة.

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وقال رئيس لجنة بلدية مأدبا الكبرى، أحمد بركات الزهير، في تصريح صحفي إنه خلال جولات التفتيش التي تجري بشكل يومي يتم اعادة ضبط وإشعار بعض المحلات بضرورة تصويب الأوضاع، ولكن جرى إغلاق هذا المطعم بسبب المخالفة الخطيرة التي اعتبرت مضرة بصحة المواطنين، مشيراً إلى تحويل صاحب المطعم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه.

 

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