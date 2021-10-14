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الخميس، 14-10-2021 10:03 ص

مؤتة تتقدم في تصنيف QS العالمي للجامعات

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الوكيل الإخباري- تقدمت جامعة مؤتة أكثر من 25 موقعا بين الجامعات العربية والعالمية للعام 2022 وفق تصنيف QS لأفضل الجامعات للعام 2022 جاء ذلك خلال حفل إعلان نتائج تصنيف QS الذي عقد بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وحصلت جامعة مؤتة على شهادة التصنيف في QS والتي استلمها رئيسها الدكتور عرفات عوجان بعد أن حصلت على 5 نجوم وفي الموقع الرابع بين الجامعات المحلية بحسب التصنيف كما تقدمت في التصنيفات الدولية لتصبح ضمن فئة 1000-1200.

 

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