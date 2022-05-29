مؤتمر صحفي اليوم للحديث عن تطورات برنامج التشغيل الوطني

الوكيل الإخباري - يعقد وزير العمل نايف استيتية، الأحد، مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة، للحديث عن آخر تطورات برنامج التشغيل الوطني.

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ومن المقرر أن يعلن الوزير خلال المؤتمر عن عدد الشركات التي سجلت في برنامج التشغيل الوطني وخطوات البرنامج.



والبرنامج الوطني هو أحد أولويات عمل الحكومة 2023-2021، المتضمن تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين والأردنيات، من خلال تخصيص مبلغ 80 مليون دينار لدعم البرنامج، وفق تصريح سابق لـ استيتية.

وبحسب الوزير، سيغطي البرنامج إجمالي 150 دينارا من الراتب الشهري لنحو 60 ألف أردني وأردنية لمدة 6 أشهر.



ويهدف "البرنامج الوطني للتشغيل" إلى تمكين أكثر من 2000 شركة من شركات القطاع الخاص من توظيف وتدريب أكثر من 63 ألف موظف جديد، ثلثهم من النساء، ونصفهم من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما.



ويخطط البرنامج للقيام بذلك من خلال توفير مجموعة من الإعانات الحكومية للأجور والضمان الاجتماعي والنقل، بالإضافة إلى التدريب المنظم في أثناء العمل والتدريب في القاعات الدراسية.

