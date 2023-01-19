مادبا: الحنيفات يرعى احتفال عيد الشجرة ويفتتح بازار تنمية ريفية في بلدية مادبا

الوكيل الاخباري - رعى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم فعاليات زراعة الأشجار الحرجية في جبل نيبو بالتعاون والتشارك مع بلدية مادبا الكبرى ومبادرة همة ولمة/ الأردن أنظف ولأردن أخضر، وذلك ضمن احتفالات الوطن بيوم الشجرة، وإطار خطة التحريج الوطنية بالتنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات والجمعيات.



وفي موقع احتفال بلدية مادبا الكبرى بعيد الشجرة شارك الحنيفات احتفال بلدية مادبا الكبرى بيوم الشجرة في جبل نيبو، حيث تم تخصيص قطعة أرض من أراضي الحراج لإقامة متنزه بالتعاون مع بلدية وتم زراعة 3 آلاف شجرة والتوجه إلى زراعة 10 آلاف شجرة بغية إنشاء متنزه بيئي وسياحي .

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