مادبا: وزير الشباب يفتتح الموسم الصيفي في مدينة الأمير هاشم

الوكيل الاخباري - رعى وزير الشباب، محمد النابلسي، اليوم الخميس، إطلاق الموسم الصيفي في مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب، بحضور محافظ مادبا ورئيس بلدية مادبا الكبرى، ورئيس بلدية ذيبان الجديدة، ورئيس مجلس محافظة مادبا، ومساعد مدير شرطة مادبا، ونواب وأعيان المحافظة.



وقال الوزير النابلسي إن وزارة الشباب تسعى لإنشاء مدينة رياضية في كل محافظة، بهدف توفير مساحة ومتنفسا رياضيا وشبابيا للشباب والمجتمع المحلي والنهوض بالحركة الشبابية والرياضية في المحافظة.

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