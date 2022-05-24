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الثلاثاء، 24-05-2022 09:17 م

وزير الشباب ونظيره المصري يبحثان أوجه التعاون المشترك

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الشباب محمد النابلسي لدى لقائه اليوم الثلاثاء وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية، الدكتور أشرف صبحي أوجه التعاون الشبابي المشترك وسبل تعزيزها.

وثمن النابلسي، خلال اللقاء في مدينة الحسين للشباب، والذي حضره أمين عام الوزارة بالوكالة، الدكتور ياسين الهليل، ومدير مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة، عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، في جميع المجالات، سيما الشبابية منها، مستعرضا مجموعة من البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة، والمرافق الشبابية والرياضية التابعة لها.

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