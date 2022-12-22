ماذا قال والد الشهيد عاطف الشقارين لجلالة الملك ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعرب والد الشهيد عاطف الشقارين امام جلالة الملك عن فخره بشهادة نجله بمواجهته الموت مقبل غير مدبر، وهو ما أثبته مكان إصابته ومن كانوا معه من زملائه.



وقدم جلالة الملك عبدالله الثاني، واجب العزاء بوفاة الشهيد الرقيب ابراهيم الشقارين.



جاء ذلك خلال زيارة جلالة الملك بيت عزاء الشهيد في محافظة الطفيلة اليوم الخميس.



واستشهد الشقارين برفقة زميلين له خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الشهيد العميد عبدالرزاق الدلابيح في محافظة معان.

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