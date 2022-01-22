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السبت، 22-01-2022 07:50 م

ماذا يعني الرمز DF أو E8 وتوقف المكيف عن العمل؟! مهندس أردني يجيب

أكواد-أعطال-المكيفات


الوكيل الاخباري - شرح المهندس معاذ المبيضين معنى إشارة df التي تظهر على المكيفات في الأجواء شديدة البرودة.اضافة اعلان


وأوضح المبيضين في منشور عبر مدونته على فيسبوك : الحرفان df (او في بعض المكيفات E8) يرمزان لعملية تذويب الجليد من على الوحدة الخارجية.


وأضاف: طبيعة عمل المكيف تتطلب أن تكون درة حرارة الوحدة الخارجية أقل من درجة حرارة الجو ما بين 8 الى 10 درجات، أي عندما تكون درجة حرارة الجو على سبيل المثال 2 درجة مئوية، تكون درجة حرارة الوحدة الخارجية ما يقارب -8 درجات تحت الصفر.


وبين انه بسبب الرطوبة الموجودة في الجو، يتجمع الجليد على الوحدة الخارجية ويتوقف عمل المكيف، فيقوم المكيف بعملية  defrost  أي إذابة الجليد وذلك بعكس دورة المكيف وضخ كمية من الغاز الساخن للوحدة الخارجية.


وأوضح ان هذه العملية قد تتكرر كثيرا، ويظن البعض أن المكيف قد توقف عن العمل أو أصابه عطل، لكن في الحقيقة هي أمر طبيعي ولا داعي لطلب الصيانة.

 




 

 


 

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