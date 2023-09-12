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الثلاثاء، 12-09-2023 09:17 ص

ما مصير المركبات منتهية الترخيص التي عليها قيود وغير معروف مصيرها؟

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الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العقيد المهندس عمر القرعان، إن قانون السير الجديد منح من يمتلك سيارة منتهية الترخيص لمدة أكثر من 3 أعوام وعليها قيود، إمكانية شطبها عن اسم مالكها، بناء على طلبه، وإعفائه من الرسوم لمدة عام، اعتباراً من تاريخ اليوم حتى تاريخ 11/9/2024. اضافة اعلان


وبيّن القرعان، عبر إذاعة الأمن العام، أن ذلك يأتي بعد أن يُتقدم مالك المركبة طلب لإدارة الترخيص، ويُقدم تعهد عدلي، ويتم بعد ذلك شطب المركبة، مع إعفائه من كافة الرسوم والقيود .

وأضاف أنه يشترط أن يتعهد المالك أن تكون المركبة منتهية الترخيص أو أصبحت (خردة) ولا تسير على الشارع العام لمدة لا تقل عن 3 سنوات. 

ونوه القرعان إلى أنه إذا كان مالك المركبة متوفي، يجب إبراز حجة الإرث من قبل الورثة، حتى يتم شطبها، وفقاً للتعليمات المعمول بها. 

 




 

 


 

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