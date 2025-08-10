The Domain ينظم حفل تخريج الفوج الخامس في جامعة الحسين التقنية

ومن لحظة المسير المهيبة، إلى تكريم المتفوقين، إلى ابتسامات الخريجين ودموع الفخر في عيون ذويهم، كان The Domain Square شاهدًا على قصص نجاح استثنائية ستواصل رسم المستقبل بخطى واثقة.
نحن في The Domain نؤمن بأن كل حلم يبدأ بخطوة، وكل خطوة تبدأ من مكان يؤمن بأصحابها. فخورون باحتضان هذه اللحظة التي ستبقى خالدة في ذاكرة الجميع .
-
أخبار متعلقة
-
الكاميرا الاحترافية في ‘Galaxy Z Fold7’.. حقائق وأرقام مذهلة
-
كابيتال بنك ينظم حملة تبرع بالدم لموظفيه للعام التاسع على التوالي
-
زين والجامعة الأردنية تجددان التعاون لتقديم الخدمات الصحية عبر عيادة زين المجانية المتنقلة
-
ميناء حاويات العقبة يحصل رسمياً على شهادة PERS البيئية من منظمة الموانئ الأوروبية
-
البنك العربي يحصد جائزة الشرق الأوسط لجوائز "ذا بانكر للتكنولوجيا" للعام 2025
-
مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية تعاون مع شركة CFI لدعم صندوق الخير
-
شركة زين الأردن تحصل على شهادة أفضل بيئة عمل لعام 2025
-
انطلاق الفعاليات التحضيرية لجولة مالكي دراجات هارلي ديفيدسون الأردن 2025 برعاية رسمية وشراكات وطنية