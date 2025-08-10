The Domain ينظم حفل تخريج الفوج الخامس في جامعة الحسين التقنية

الأحد 2025-08-10 04:23 م
 

The Domain Square ينظم حفل تخريج الفوج الخامس في جامعة الحسين التقنية
الأحد، 10-08-2025 02:26 م

الوكيل الإخباري-   نظم The Domain   حفل تخريج الفوج الخامس من طلبة  جامعة الحسين التقنية وكان يوم مميز جمع الخريجين وعائلاتهم وأصدقاءهم في أجواء احتفالية مليئة بالفرح والاعتزاز.

ومن لحظة المسير المهيبة، إلى تكريم المتفوقين، إلى ابتسامات الخريجين ودموع الفخر في عيون ذويهم، كان The Domain Square شاهدًا على قصص نجاح استثنائية ستواصل رسم المستقبل بخطى واثقة.

نحن في The Domain نؤمن بأن كل حلم يبدأ بخطوة، وكل خطوة تبدأ من مكان يؤمن بأصحابها. فخورون باحتضان هذه اللحظة التي ستبقى خالدة في ذاكرة الجميع .

