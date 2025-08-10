الأحد 2025-08-10 04:23 م
 

الأردن يستضيف اجتماعا مشتركا مع سوريا والولايات المتحدة لبحث الأوضاع في سوريا

الأحد، 10-08-2025

الوكيل الإخباري-  تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية، بعد غد الثلاثاء، اجتماعًا أردنيًّا-سوريًّا-أميركيًّا مشتركًا، لبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين.

ويأتي الاجتماع، الذي سيحضره وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص لسوريا توماس بارِك، ومُمثّلون عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث؛ استكمالاً للمباحثات التي كانت استضافتها عمّان بتاريخ ١٩ تموز ٢٠٢٥ لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك.


وسيجري نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي‎ أيضًا محادثات ثنائية مع الشيباني ومع بارِك.

 
 
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

