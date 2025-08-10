الأحد 2025-08-10 06:12 م
 

"الأمن العام": بوابة بيع الأرقام المميزة متاحة للأردنيين والمقيمين والشركات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
 
الأحد، 10-08-2025 04:30 م

الوكيل الإخباري-   قالت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، الأحد، إن البوابة الإلكترونية لبيع الأرقام المميزة ستكون متاحة أمام الأردنيين والمقيمين والشركات من داخل الأردن وخارجه.

اضافة اعلان


أعلنت إدارة ترخيص السّواقين والمركبات عن فتح بوابة شراء الأرقام المميزة ترميز (1) من الأرقام غير الخاضعة للبيع بالمزاد، الأحد، عند الساعة الخامسة مساءً.


ونشرت الإدارة قوائم الأسعار الخاصّة بكل فئة من الأرقام الجديدة، مؤكدة أنّ الطريقة الوحيدة للشراء ستتاح من خلال البوابة الإلكترونية https://eservices.dvld.gov.jo

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية حظر العمل من الساعة 12- ظهرا وحتى 4 عصرا لأعمال محددة خلال موجة الحر

ف

أخبار محلية محافظ معان يدعو للالتزام بتعليمات السلامة في ظل ارتفاع الحرارة

ل

اقتصاد محلي الجغبير: تطوير الصناعة الوطنية يتطلب مشاركة جميع الصناعيين

تعبيرية

أخبار محلية الأردنيّة" تحوّل دوام الطلبة ليومي الثلاثاء والأربعاء عن بُعد بسبب الحرارة

قطر تحبط أكبر عملية تهريب أسلحة في تاريخها وتوقف شبكة إجرامية خطيرة

عربي ودولي قطر تحبط أكبر عملية تهريب أسلحة في تاريخها وتوقف شبكة إجرامية خطيرة

ل

شؤون برلمانية رئيس لجنة "مالية الأعيان" يزور البريد الأردني

ل

أخبار محلية أوائل المملكة يكشفون أسرار تفوقهم في الثانوية العامة

ل

شؤون برلمانية نواب يزورون قرية الأطفال في إربد



 
 





الأكثر مشاهدة