"الأمن العام": بوابة بيع الأرقام المميزة متاحة للأردنيين والمقيمين والشركات

الوكيل الإخباري- قالت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، الأحد، إن البوابة الإلكترونية لبيع الأرقام المميزة ستكون متاحة أمام الأردنيين والمقيمين والشركات من داخل الأردن وخارجه.

أعلنت إدارة ترخيص السّواقين والمركبات عن فتح بوابة شراء الأرقام المميزة ترميز (1) من الأرقام غير الخاضعة للبيع بالمزاد، الأحد، عند الساعة الخامسة مساءً.