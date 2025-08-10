"الأمن العام": بوابة بيع الأرقام المميزة متاحة للأردنيين والمقيمين والشركات

أعلنت إدارة ترخيص السّواقين والمركبات عن فتح بوابة شراء الأرقام المميزة ترميز (1) من الأرقام غير الخاضعة للبيع بالمزاد، الأحد، عند الساعة الخامسة مساءً.
ونشرت الإدارة قوائم الأسعار الخاصّة بكل فئة من الأرقام الجديدة، مؤكدة أنّ الطريقة الوحيدة للشراء ستتاح من خلال البوابة الإلكترونية https://eservices.dvld.gov.jo
