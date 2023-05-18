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أين سيقام حفل زفاف ولي العهد ؟

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الخميس، 18-05-2023 05:16 م

ما هي "القرا" التي سيقيمها الملك بمناسبة زفاف ولي العهد ؟

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وفق المعلومات حول عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف في الأول من حزيران،ان جلالة الملك عبدالله الثاني سيولم حفل عشاء "القرا - وليمة العرس" في 31 من الشهر الحالي بمضارب بني هاشم بحضور أفراد العائلة المالكة ورجالات دولة ومسؤولين ووزراء وأعيان ونواب ووجهاء عشائر ومخيمات وشباب رياديين وغيرهم من ممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية .

يشار ان طعام يوم العرس في الاردن يطلق عليه اسم “القرا”وهي عادة قديمة تعود لفترة الأردنيين الغساسنة وما سبقهم وتكون غالبا بالذبح وطهي المناسف وتقديمها للحاضرين سواء أثناء أيام التعليلة وبالأخص يوم الزفاف . 

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