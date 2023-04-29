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السبت، 29-04-2023 05:12 م

ولي العهد : هكذا تعرفت على الآنسة رجوة

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الوكيل الاخباري -  قال سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إن موعد زفافه على الآنسة رجوة آل سيف اقترب.

وردا على سؤال لأحد المشاركين في الجلسة الحوارية التي شارك فيها سموه في منتدى "تواصل” الذي نظمته مؤسسة ولي العهد اليوم السبت كيف تعرف على خطيبته الأنسة رجوة خالد آل سيف رد سموه على السؤال قائلا:”تعرفت على خطيبتي رجوة عن طريق إحدى زميلاتي من المدرسة”.

ولي العهد قال ان احدى زميلاتي عرفتني على رجوة قبل سنتين، وكان هناك حديث ولقاء وبعد ذلك تواصلنا بشكل اكبر وقبل فترة تمت الخطبة.

وأكد سموه بحضور خطيبته الآنسة رجوة خالد آل سيف لجلسة المنتدى وبحضور ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وعدد من الوزراء، أنه والآنسة رجوة يشعران بالراحة والانبساط.

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