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الأربعاء، 30-09-2020 04:14 م

مبادرة لتطوير مدارس العقبة

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الوكيل الاخباري - أطلقت شركة ميناء حاويات العقبة، مبادرة بعنوان "خطوة" بهدف تحسين جودة ومخرجات التعليم في المدارس وتعزيز البيئة التعليمية بما يعود بالفائدة على الطلاب.
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وبين المدير التنفيذي التجاري بالشركة المهندس خليل أبو الهوى، أن المبادرة جاءت تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتي تعتمد حالياً إلزامية مرحلة رياض الأطفال في المدارس الحكومية، موضحا أن الشركة أعدت فصولا دراسية لطلبة هذه المرحلة بشكل كامل بواقع 4 فصول في العقبة، و4 في مناطق القويرة والراشدية وبئر مذكور وقريقرة في وادي عربة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة.

وأضاف أن المبادرة شملت تجهيز وإعداد فصول رياض الأطفال، وإعادة تأهيل الصفوف المخصصة لها بطلاء الجدران وتركيب السجاد وتجهيز الصفوف بالطاولات والمقاعد الدراسية والخزائن وزوايا للقراءة والألعاب التعليمية، بالإضافة لأجهزة تبريد وتسخين الماء وأجهزة التدفئة في بعض المدارس.

وقال إن الشركة وزعت أيضا 300 حقيبة مدرسية مزوّدة بجميع اللوازم والقرطاسية على طلبة مدارس العقبة والقرى المجاورة، بالتعاون مع جمعية يد العون للإغاثة والتنمية.

وأشار إلى أن مبادرة "خطوة" امتداد واستكمال للمبادرتين التي كانت شركة ميناء حاويات العقبة أطلقتهما سابقاً، وهما مشروع "اكفل طالب" ومشروع "صيانة المدارس وإعادة تأهيلها".

 




 

 


 

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