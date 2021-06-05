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السبت، 05-06-2021 06:44 م

مبادرة لصيانة منازل الأسر العفيفة في معان

مشروع المكرمة الملكية لإسكان الأسر الفقيرة بمنطقة الشيدية في معان-(من المصدر)


 
 الوكيل الاخباري - أطلقت بلدية معان الكبرى، اليوم السبت، مبادرة إنسانية وخدمية لصيانة وترميم منازل الأسر العفيفة في معان، وتقديم الخدمات العامة الملحة والمساعدات الإنسانية للمحتاجين.
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وقال نائب محافظ معان ورئيس لجنة بلديتها عاطف البطوش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن البلدية وفي سياق دورها الشمولي في المجتمع، أطلقت مبادرة خدمية ترمي إلى إجراء صيانة لإسكانات الأسر الفقيرة في معان، مشيرا إلى أن المبادرة تشمل صيانة المنازل وإصلاحها وتقديم الخدمات العامة، وإنارة الشوارع وصيانة وحدات الإنارة، وتزويد المواطنين بمياه الشرب من خلال صهاريج البلدية، إلى جانب خدمات صهاريج النضح للحفر الامتصاصية، وتوجيه صهاريج الري لسقاية الأشجار والحدائق داخل تلك الإسكانات.

 




 

 


 

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