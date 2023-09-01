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الجمعة، 01-09-2023 05:46 م

مباردة من ملتقى البرلمانيات الأردنيات للحد من إطلاق العيارات النارية

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الوكيل الاخباري - أطلقت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب زينب البدول اليوم الجمعة، مبادرة مجتمعية تحت شعار (لا تقتل فرحتي)، وذلك للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، باعتبارها ممارسات مخالفة للقانون وتتسبب بمخاطر جسيمة على أرواح الأبرياء، إلى جانب كونها ظاهرة غير حضارية وتتنافى مع قيم المجتمع الأردني الأصيلة.

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وقالت البدول، إن المبادرة جاءت بهدف رفع الوعي المجتمعي بمخاطر تلك الظاهرة وانعكاساتها السلبية على أرواح الأبرياء والسلم المجتمعي بشكل عام، كما تشكل خطرا على البيئة العامة والممتلكات، وتؤثر سلبا على اتجاهات وسلوكيات النشء الجديد باعتبارها ظاهرة عنفية لا تتضمن أية قيمة حميدة.


ودعت البدول إلى تغليظ العقوبات بحق الأشخاص الذين يحملون السلاح في المناسبات ويهددون حياة الأبرياء، مؤكدة على دور الأجهزة الأمنية في متابعة وضبط المتجاوزين وتحويلهم للقضاء.

كما دعت إلى إيجاد آليات متطورة للإبلاغ عن المتجاوزين على القانون وصولا إلى الحد من تلك الظاهرة التي باتت تهدد استقرار المجتمع الأردني في كافة المناطق.

وطالبت البدول الجهات المختصة بالاستمرار بإطلاق حملات التوعية والتثقيف واسعة النطاق وتوجيهها نحو الفئات المستهدفة وإيصال الرسائل الهامة بمخاطر إطلاق العيارات النارية، والتوجيه نحو إقامة الفعاليات والاحتفالات بطرق حضارية تعكس قيمة الفرح في نفوس المبتهجين وتتيح للتعبير الصادق والحضاري أخذ موقعه.

وثمنت جهود الأجهزة الأمنية في تطبيق القانون وملاحقة المتجاوزين عليه، ودورها في نشر الوعي بمخاطر الظواهر السلبية في المجتمعات المحلية، مطالبة بتعظيم ذلك الدور وتعميمه بشكل أوسع.

وقالت البدول، إن المبادرة تأكيد على ما تم إطلاقه من مواثيق شرف ومبادرات من قبل الفعاليات الشعبية الأردنية منذ يومين للتنديد بهذه الظاهرة ومحاربتها بشتى السبل.

 




 

 


 

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