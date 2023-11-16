مبيضين: نقف في خندق الامة والدفاع عن فلسطين والأهل في غزة

الوكيل الإخباري - قال وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند مبيضين إن الدماء الأردنية تعانق دماء الفلسطينيين، وسالت على أرض غزة، مؤكداً أننا نقف في خندق الامة والدفاع عن فلسطين والأهل في غزة ".

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أضاف مبيضين، في حديث له عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، أن الاحتلال حول غزة الى ساحة حرب ودمار كامل على جميع المرافق الحيوية والإنسانية.



وحول تعرّض المستشفى الميداني الأردني لاعتداء آثم من قبل قوات الاحتلال، أكد أن إصابة 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة بسبب قصف إسرائيلي على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين يضاف إلى تضحيات الجيش العربي في سبيل الدفاع عن قضايا الامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وما توجيهات جلالة الملك بالإبقاء على المستشفى الميداني إلا رسالة قوية مفادها أن الأردن سوف يقف دوماً إلى جانب الأشقاء في فلسطين.



وأضاف :" أن هذا تاريخنا المشرف الذي نفخر به.. الإصابات شرف لنا ولأهالي المصابين وجزء من كبريائنا وتضحياتنا.. هذا اكبر رد على المشككين والطابور الخامس والمشككين بجهود المستشفى الميداني وقواتنا المسلحة وخدماتنا الطبية .. ومن الطبيعي ان تقع إصابات في ظل الحرب".





وبين المبيضين، أن الاحتلال كان منزعجا من الموقف والتأثير الأردني في سياق إنتاج حالة تضامنية عربية ودولية بشأن غزة والقضية الفلسطينية ومن القرار الذي انتزعه الأردن في الجمعية العامة بالأمم المتحدة بتصويت 120 عضوا على المقترح الأردني، وبالأمس أخذ مقترح دولة مالطا بمجلس الأمن موافقة على هدن إنسانية في غزة، وهذا كله نتيجة تبيان الحقائق وكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية وأكاذيبها في حربها على المدنيين والأطفال.