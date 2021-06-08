متسولة تحاول تقديم رشوة لعدم ضبطها بعمان

الوكيل الإخباري - ضبطت وحدة مكافحة التسول أثناء قيامها بواجبها بالجولات التفتيشية متسولة في إحدى مناطق عمان، وبعد أن أبدت مقاومة أفراد المكافحة والشرطة النسائية وخلال نقلها الى المركز الأمني لاجراء المقتضى القانوني، قامت المتسولة بمحاولة تقديم رشوة مالية إلى كوادر المكافحة والتي يرافقها عناصر من الأمن العام داخل المركبة بهدف تركها وشأنها وإنزالها من المركبة وعدم تسليمها للمركز الامني .

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وقالت الوزارة في بيان صحفي وصل " الوكيل الإخباري "، اليوم الثلاثاء إنه جرى ضبط المتسولة واحالتها ضمن الأصول إلى المركز الامني بجرم التسول ومحاولة تقديم رشوة مالية، علما بأن المتسولة لديها عدد من القيود الأمنية إضافة إلى أنها مكررة لجرم التسول .



وتهيب وزارة التنمية الاجتماعية بالمواطنين بعدم التعاطي أو التعاطف مع المتسولين بأي شكل من الأشكال في سعيها لمكافحة هذه الفئة في مجتمعنا حيث أن المواطن شريك أساسي في الحد من هذه الظاهرة السلبية ،علما بأن الدراسات الاجتماعية التي أجرتها وزارة التنمية الاجتماعية لأوضاع المتسولين المضبوطين أثبتت بأن التسول يعتبر وسيلة سريعة لجني المال، وأن الوزارة تؤكد أن صناديق العون الاجتماعي مشرعة الأبواب حيث يمكن للمواطنين الذين يرغبون بالتبرع أن يوجه هذا الخير الى الجهات المرخصة حتى تصل الى المحتاجين الحقيقيين وليس المتسولين.