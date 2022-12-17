السبت 17-12-2022
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السبت، 17-12-2022 08:40 م

مجالس الأمن المحلية في محافظات المملكة ينفذون وقفات تضامنية مع الأمن العام

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الوكيل الاخباري - نفذ أعضاء مجالس الأمن المحلية في مختلف محافظات المملكة وقفات تضامنية، أكدوا من خلالها التفافهم حول القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ووقوفهم مع نشامى الأمن العام في وجه أعمال الشغب والتخريب وإشاعة الفوضى.

وأكد أعضاء المجالس الذين يمثلون المجتمع المحلي في جميع أحياء مدن وقرى وبوادي المملكة، أن قطع الطريق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين وعابري السبل، أمر يخالف الدين والأخلاق والقوانين، ويبرأ منه المجتمع الأردني الأصيل.

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