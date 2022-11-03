مجلس أمناء جامعة آل البيت يوافق على عدد من القرارات الجديدة

الوكيل الاخباري - قرر مجلس أمناء جامعة آل البيت خلال جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي مفلح المحافظة الموافقة على تعديل عملة الدفع لكافة البرامج "بكالوريوس ودراسات عليا " والتي تدفع بالدولار، بما يعادلها بالدينار الأردني حسب سعر الساعة ورسوم الخدمات وذلك ليتناسب مع الأنظمة الحاسوبية الجديدة المنوي تفعيلها بالجامعة .
كما وافق المجلس على قبول إهداء مواد لوازم من العاملين في جامعة آل البيت لاستخدامها داخل الحرم الجامعي، وذلك ضمن الشروط والإجراءات.
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