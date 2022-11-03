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الخميس، 03-11-2022 11:00 م

مجلس أمناء جامعة آل البيت يوافق على عدد من القرارات الجديدة

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس أمناء جامعة آل البيت خلال جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي مفلح المحافظة الموافقة على تعديل عملة الدفع لكافة البرامج "بكالوريوس ودراسات عليا " والتي تدفع بالدولار، بما يعادلها بالدينار الأردني حسب سعر الساعة ورسوم الخدمات وذلك ليتناسب مع الأنظمة الحاسوبية الجديدة المنوي تفعيلها بالجامعة .

كما وافق المجلس على قبول إهداء مواد لوازم من العاملين في جامعة آل البيت لاستخدامها داخل الحرم الجامعي، وذلك ضمن الشروط والإجراءات.

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