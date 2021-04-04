الأحد 04-04-2021
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الأحد، 04-04-2021 12:13 ص

مجلس التعاون لدول الخليج يؤكد وقوفه مع الأردن

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الوكيل الاخباري - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف وقوف مجلس التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من اجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في المملكة.

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وقال الحجرف في بيان مساء اليوم السبت، إن أمن المملكة الأردنية الهاشمية من أمن دول المجلس انطلاقاً مما يربط بين دول المجلس والأردن من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد.


وأكد دعم ومساندة مجلس التعاون الكامل لكل ما يتخذه جلالة الملك عبدالله الثاني، من قرارات وإجراءات لحفظ أمن و استقرار الأردن، متمنياً للأردن دوام الأمن والاستقرار في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين.

 




 

 


 

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