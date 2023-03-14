مجلس التعليم العالي يشكل لجنة لتقييم رؤساء الجامعات الرسمية

الوكيل الإخباري - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة تشكيل لجنة برئاسة الأستاذ الدكتور محي الدين توق، وعضوية كل من الأستاذ الدكتور محمود الدويري، والأستاذ الدكتور عبدالله الموسى على أن تكون مهمتها تقييم رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية.

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وتجدر الإشارة إلى أن مجلس التعليم العالي كان قد قرر في جلسة سابقة السير قدماً في تقييم أداء رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية منذ توليهم رئاسة الجامعة حتى تاريخه، وذلك وفقاً لنموذج التقييم المعتمد من قبل مجلس التعليم العالي، والذي يتضمن معاييراً ومؤشرات من أهمها : الاعتمادية وضمان الجودة والعالمية، التدريس، البحث العلمي، إدارة الموارد البشرية والمالية.

