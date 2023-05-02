مجلس محافظة إربد يقر تسديد جزء من مديونية قطاع الأشغال

الوكيل الاخباري - أقر مجلس محافظة إربد بالأغلبية، خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس خلدون بني هاني، تسديد نسبة من الذمم المالية المستحقة لقطاع الأشغال العامة عن المشاريع التي نفذت، خلال العامين الماضيين، بناء على طلب مديرتي أشغال محافظة إربد ولواء الرمثا.



وقال بني هاني إن من شأن هذا القرار، إتاحة المجال لطرح عطاءات قطاع الأشغال العامة المدرجة على موازنة العام الحالي، لافتا إلى أن قيمة المطالبات المالية عن العامين الماضيين لقطاع الأشغال العامة تصل لنحو مليون دينار على مستوى المحافظة، ما يتيح طرح العطاءات، والبدء بتنفيذ المشاريع بوقت مبكر يمنع تعثرها وإنجازها، قبل انتهاء السنة المالية.



وأكد بني هاني أن المجلس يعمل بروح تشاركية هاجسها استثمار كامل المبالغ المتبقية من موازنة المجلس المقدرة بـ12 مليون دينار في إنجاز مشاريع يلمس المواطن أثرها على ارض الواقع.

اضافة اعلان