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السبت، 06-05-2023 06:38 م

مجلس محافظة البلقاء: 55 % نسبة المشاريع المنجزة

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، إن نسبة الإنجاز في المشاريع في المحافظة العام الماضي بلغت 55 بالمئة، ونسبة الإنفاق 22 بالمئة.

وأكد خلال لقاء صحفي، اليوم السبت، أن مجلس المحافظة يتطلع إلى أن تخصص وزارة التخطيط و التعاون الدولي جزءا من المنح لإنجاز بعض المشاريع التنموية المهمة التي تشملها موازنة المحافظة.

وأوضح العواملة أن موازنة محافظة البلقاء متواضعة من الناحية التنموية، ولا تلبي الحاجات التنموية لألوية المحافظة الخمسة، إذ تبلغ قيمتها نحو 9.5 مليون دينار، بعدد مشاريع 120 مشروعا منها 64 مشروعا مستمرا تكلفتها نحو 6 ملايين دينار، و 56 مشروعا جديدا بتكلفة 3.5 مليون.

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