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الأربعاء، 08-02-2023 10:52 ص

مجلس محافظة الزرقاء يخصص 130 ألف دينار لمراكز التدريب المهني

الزرقاء


الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء ماجد الخضري ان مجلس محافظة الزرقاء وضع خطة لتطوير مراكز التدريب المهني في المحافظة وعددها خمسة، وخصص دعماً مالياً مقداره 130 ألف دينار لها على موازنة العام الحالي.

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وأشار الخضري في بيان اليوم الأربعاء، ان المجلس عقد اجتماعاً أمس مع رؤساء مراكز تدريب المهني في الزرقاء والرصيفة والهاشمية لمناقشة توسيع قاعدة المستفيدين من أبناء المحافظة من الخدمات التي تقدمها مراكز التدريب المهني، داعياً الى استحداث تخصصات جديدة تواكب سوق العمل.


ودعا الخضري رؤساء المراكز المهنية في الزرقاء الى التوسع في تخصص الحياكة خاصة للفتيات، حيث يحتاج سوق العمل المحلي لهذه المهنة خاصة من الفتيات، وضرورة إيجاد مشاغل متنقلة لتدريب الشباب في المناطق النائية والبعيدة عن مركز المدينة خاصة في الأزرق والحلابات وبيرين والهاشمية والظليل.


وأشار الى مشكلة البطالة التي تواجه المملكة وأهمية المساهمة في حل هذه المشكلة، مؤكداً ان مجلس محافظة الزرقاء يولي اهتماماً كبيراً بتدريب الشباب العاطلين عن العمل وتطوير مهاراتهم من خلال مراكز التدريب المهني بالمحافظة ومن خلال الشركة الوطنية للتشغيل

 




 

 


 

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