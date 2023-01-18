مجلس محافظة الزرقاء يخصص 215 ألف دينار لدعم قطاع الثقافة

الوكيل الاخباري- قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري إن المجلس قرر تخصيص مبلغ 215 ألف دينار على موازنة العام الحالي 2023 لدعم القطاع الثقافي في محافظة الزرقاء.

اضافة اعلان



وبين الدكتور الخضري، خلال لقائه أمس في مقر المجلس مدير ثقافة الزرقاء أيمن عرار والنائب منى السعود وأستاذ علم الآثار في الجامعة الهاشمية الباحث الدكتور محمد وهيب، أن المجلس يولى قطاع الثقافة أهمية كبيرة وان اهتمام مجلس المحافظة بالقطاع الثقافي نابع من الاهتمام بتراث الأمة وحضارتها.



ودعا الخضري الهيئات الثقافية في المحافظة والبالغ عددها 43 هيئة إلى التقدم بمشاريع ثقافية لمديرية ثقافة الزرقاء، مشيراً إلى أن 115 ألف دينار من إجمالي المبلغ الذي تم رصده للثقافة سيتم من خلاله دعم الهيئات والأنشطة والمهرجانات والبرامج الثقافية في المحافظة، بينما سيخصص باقي المبلغ لصيانة مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي ومركز الأميرة سلمى الثقافي.



وأكد أن مجلس المحافظة يعبر عن اعتزازه بالهيئات الثقافية في الزرقاء التي تعمل من أجل تعزيز الولاء والانتماء لهذا الوطن ولثقافته العربية الإسلامية ولهويته الهاشمية، حيث سيواصل المجلس دعمها ودعم إنشاء مقرات للهيئات التي تفتقر لها، خاصة في لواء الرصيفة.