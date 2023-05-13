مجلس محافظة الزرقاء يسدد ديونا حكومية بقيمة مليون دينار

الوكيل الإخباري- وافق مجلس محافظة الزرقاء، على تسديد ديون مستحقة لدوائر حكومية بقيمة مليون دينار أردني من موازنته البالغة 10.5 مليون دينار.



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وبين رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، في بيان صحفي اليوم السبت، أن مشكلة الديون المترتبة لعدد من الوزارات تبطئ من عمل مجالس المحافظات وتعيق العمل وتؤجل تنفيذ مشاريع تم إقرارها في موازنات المجالس، موضحاً أن هذه الديون ناتجة عن تأخر تنفيذ المشاريع وعدم صرف فواتير المقاولين في نفس السنة التي يقر فيها المشروع، فيتم تأجيل الصرف إلى السنة التي تليها، فتعود المبالغ التي لم تصرف إلى خزينة الدولة، بدلًا من وضعها في رصيد خاص وصرفها للمقاول المنفذ للمشروع مع انتهاء المشروع.



وأشار إلى أن المجلس قام بتسديد مبلغ 110 آلاف لوزارة الأشغال، و370 ألفا لوزارة الزراعة، ونصف مليون لوزارة المياه والري، ومئة ألف لوزارة الشباب، فيما لا تزال بعض الوزارات تطالب بتسديد الديون، مبينا أنه تم إلغاء بعض المشاريع بهدف تسديد هذه الديون، التي هي عبارة عن مطالبات لمشاريع تم تنفيذها، حيث أن المجلس مضطر لسداد الديون، لأن بعض الوزارات عمدت إلى وقف مشاريع العام الحالي إذا لم يتم تسديد هذه الديون.

