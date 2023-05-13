السبت 13-05-2023
الوكيل الاخباري

ضبط سائق مركبة شحن على طريق شويعر يدخن الارجيلة أثناء المسير - صور

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنزور بحادث سير في وادي رم-فيديو

اختتام معسكر المهارات والفنون الكشفية في عجلون

التعامل مع 1031 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

13996 شكوى تلقتها وزارة العمل خلال عام 2022

مجلس محافظة الزرقاء يسدد ديونا حكومية بقيمة مليون دينار

شاهد.. الملكة تنشر لأول مرة صور من تخرج الأميرة سلمى

بيان حول انتهاء عقود المعلمين في التعليم الخاص

اعتداء على برج ضغط عالي بوادي القطار في لواء ماركا - صور

السبت، 13-05-2023 11:19 ص

مجلس محافظة الزرقاء يسدد ديونا حكومية بقيمة مليون دينار

aX7DIDnqOrkNf9Eqsax1BPvPkhsSW3tzDlFgb5ed


الوكيل الإخباري- وافق مجلس محافظة الزرقاء، على تسديد ديون مستحقة لدوائر حكومية بقيمة مليون دينار أردني من موازنته البالغة 10.5 مليون دينار.

اضافة اعلان


وبين رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، في بيان صحفي اليوم السبت، أن مشكلة الديون المترتبة لعدد من الوزارات تبطئ من عمل مجالس المحافظات وتعيق العمل وتؤجل تنفيذ مشاريع تم إقرارها في موازنات المجالس، موضحاً أن هذه الديون ناتجة عن تأخر تنفيذ المشاريع وعدم صرف فواتير المقاولين في نفس السنة التي يقر فيها المشروع، فيتم تأجيل الصرف إلى السنة التي تليها، فتعود المبالغ التي لم تصرف إلى خزينة الدولة، بدلًا من وضعها في رصيد خاص وصرفها للمقاول المنفذ للمشروع مع انتهاء المشروع.


وأشار إلى أن المجلس قام بتسديد مبلغ 110 آلاف لوزارة الأشغال، و370 ألفا لوزارة الزراعة، ونصف مليون لوزارة المياه والري، ومئة ألف لوزارة الشباب، فيما لا تزال بعض الوزارات تطالب بتسديد الديون، مبينا أنه تم إلغاء بعض المشاريع بهدف تسديد هذه الديون، التي هي عبارة عن مطالبات لمشاريع تم تنفيذها، حيث أن المجلس مضطر لسداد الديون، لأن بعض الوزارات عمدت إلى وقف مشاريع العام الحالي إذا لم يتم تسديد هذه الديون.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
346937020_5950695921696299_2077527286389188011_n

ضبط سائق مركبة شحن على طريق شويعر يدخن الارجيلة أثناء المسير - صور

WhatsApp Image 2023-05-13 at 12.09.32 PM

تخريج الفوج الأول لدبلوم الرعاية الصحية الأولية

3 (2)

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنزور بحادث سير في وادي رم-فيديو

1683022101732

اختتام معسكر المهارات والفنون الكشفية في عجلون

346034335_792203412262933_8590104882441083249_n

التعامل مع 1031 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

52023910946718984588

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

أخبار متعلقة
0L5A1067

لم تخرج من المنزل منذ 16 عاما .. إخلاء مريضة وزنها 400 كيلوغرام من الزرقاء إلى عمان

10202229203957852138905

ارتفاع الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق 13 %

2023_02_09_11_37_22

الأمن: القبض على 3 أشخاص اشتركوا بضرب وقتل شخص في هاشمية الزرقاء

1eb106f0-ed08-42ff-8a67-5c69a5cb7880

الأمن: القبض على 12 تاجراً ومروجاً للمخدرات في 9 قضايا نوعية

pweNfxD4N6kgB3X78ETRrgm2hcMcNjDfThG86Mdf

محافظ الزرقاء يوقف 31 طالبا من الجامعة الهاشمية

1682598261387

مؤسسة التدريب المهني خطة لتطوير معهدي الهاشمية وبنات الزرقاء