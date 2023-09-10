مجلس محافظة الطفيلة يقر موازنة العام المقبل

الوكيل الإخباري - أقرّ مجلس محافظة الطفيلة، خلال اجتماع، عقد اليوم الأحد، موازنة العام المقبل 2024، والبالغة 8 ملايين و875 ألف دينار، موزعة على 22 قطاعاً.



وحاز قطاع الأشغال على الحصة الأكبر من الموازنة، بنسبة تجاوزت 35%، وبمبلغ 3 ملايين دينار، يليه قطاع التربية والتعليم ثم الشباب.



وقال رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة، إن موازنة مجلس المحافظة للعام المقبل، ارتفعت بنسبة 5%، جراء حصول المجلس على المركز الأول على مستوى محافظات المملكة في نسب الإنجاز عن السنوات الماضية.



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وأضاف، إن المشروعات التي جرى إدراجها في موازنة العام المقبل، تهدف إلى رفع مستوى البنية التحتية، وتعزيز إنتاجية الأفراد والمجتمع من المبالغ المخصصة لهذه القطاعات، والتي جاءت موزعة على جميع مناطق المحافظة، وحسب الأولويات والاحتياجات لكل منطقة.



وبيّن السفاسفة، أن مديونية مجلس المحافظة بلغت مليون دينار، في وقت يبذل فيه أعضاء المجلس جهودهم في متابعة المشروعات المُقررة والأخرى الجاري تنفيذها.