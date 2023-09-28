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الخميس، 28-09-2023 10:23 م

مجلس محافظة الكرك يجتمع مع مدراء دوائر خدمية وبلديات

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الوكيل الاخباري- واصل مجلس محافظة الكرك، الخميس، اجتماعاته ولقاءاته مع مدراء دوائر الخدمات والبلديات في المحافظة، برئاسة رئيس المجلس عبدالله العبادلة.اضافة اعلان


وقال العبادلة إن الهدف من هذه اللقاءات يأتي في إطار حرص المجلس على تفعيل التشاركية التي يؤكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني، لتنمية المجتمعات وتوزيع الأدوار وتحقيق مبدأ المكاشفة والمصارحة بما يخدم مصلحة الوطن عموما، ومحافظة الكرك خاصة.

وأضاف أن المجلس أعد استراتيجية عمله لمعرفة مدى الالتزام بتنفيذ المشاريع التي يتم طرحها لكل مؤسسة أو دائرة على حدة وكيفية إنفاق المخصصات التي رصدت لها، لافتًا أن الحديث يركز على مشروعات عام 2023 بعد أن تم مناقشة ومتابعة مشروعات عام 2022 وحجم الإنفاق على هذه المشاريع، حيث وجه أعضاء المجلس أسئلة للدوائر المعنية كل حسب اختصاصه أو حسب اللجنة التي يترأسها.

 




 

 


 

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