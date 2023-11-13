مجلس هيئة الاعتماد يقر تسكين تخصصات في عدد من الجامعات الأردنية

الوكيل الإخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الاثنين، تسكين تخصص، بكالوريوس الصيدلة في جامعتي، الزيتونة وعمان العربية، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

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كما أقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، المصارف الإسلامية، في جامعة الزرقاء، مثلما أقر الاستمرارية لتخصصات العلوم الجمركية والضريبية، والقانون، وماجستير، القانون، في جامعة جدارا.



وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي، بكالوريوس القانون، والتسويق الرقمي، في جامعة عمان العربية.



ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، العلاج الطبيعي، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، والشبكات والأمن السيبراني، والتسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، وماجستير، الأمن السيبراني، في جامعة عمان الأهلية.



ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، الدبلوم العالي في التربية، بجامعة جدارا، وبكالوريوس، وماجستير إدارة أعمال المحاسبة، وبكالوريوس الصحافة الالكترونية - العلاقات العامة، واللغة الإنجليزية وآدابها، وماجستير الأدب الإنجليزي، والتعليم الابتدائي، والتربية الخاصة/ صعوبات تعلم، ودبلوم عالي التربية، وماجستير، تكنولوجيا التعليم، في الجامعة العربية المفتوحة.



كما أقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس علم الحاسوب، والترجمة التطبيقية، في جامعة الشرق الأوسط، و بكالوريوس، علم الحاسوب، وبكالوريوس وماجستير، هندسة البرمجيات، في جامعة فيلادلفيا.



ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، وماجستير، ودكتوراه، الإنتاج الحيواني، وبكالوريوس، تغذية الإنسان والحميات، وعلم وتكنولوجيا الغذاء، وماجستير، علم وتكنولوجيا الغذاء، في الجامعة الأردنية.



وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، التاريخ، وجغرافيا، والدراسات الإسلامية، في جامعة الحسين بن طلال.



وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، الإسعاف الطبي في أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، ودبلوم متوسط، التسويق الإلكتروني، والضيافة في الطيران والسياحة، في كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني، والتمريض المشارك، في كليه المجتمع الإسلامي، والعلوم الجمركية والضريبية، في كلية حطّين.