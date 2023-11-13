الثلاثاء 14-11-2023
الوكيل الاخباري

الأردن: تهديد إسرائيل بالنووي خرق للقواعد الآمرة للقانون الدولي

سرايا القدس: قصفنا تل أبيب وحشودا متوغلة للعدو برشقات وقذائف صاروخية

شاهد - تفجير آليات إسرائيلية متوغلة في غزة

شاهد - رسالة مجندة أسيرة إسرائيلية قبل مقتلها جراء قصف الاحتلال لغزة

أبو عبيدة: دمرنا 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الماضية

فيديو - 4 انفجارات تهز مدينة تل أبيب

غزة: ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 11240

الصفدي: ما زال القادم أسوأ لأننا نتعامل مع حكومة إسرائيلية تجاوزت كل الخطوط الحمراء

الأردن يدين جرائم حرب الاحتلال في غزة

الدفاع المدني بغزة: الجرحى في جباليا يستشهدون لعدم توفر الإمكانات

عاجل

أبو عبيدة: دمرنا 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الماضية

الإثنين، 13-11-2023 11:07 م

مجلس هيئة الاعتماد يقر تسكين تخصصات في عدد من الجامعات الأردنية

الجامعة-الأردنية


الوكيل الإخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الاثنين، تسكين تخصص، بكالوريوس الصيدلة في جامعتي، الزيتونة وعمان العربية، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

اضافة اعلان


كما أقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، المصارف الإسلامية، في جامعة الزرقاء، مثلما أقر الاستمرارية لتخصصات العلوم الجمركية والضريبية، والقانون، وماجستير، القانون، في جامعة جدارا.


وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي، بكالوريوس القانون، والتسويق الرقمي، في جامعة عمان العربية.


ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، العلاج الطبيعي، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، والشبكات والأمن السيبراني، والتسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، وماجستير، الأمن السيبراني، في جامعة عمان الأهلية.


ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، الدبلوم العالي في التربية، بجامعة جدارا، وبكالوريوس، وماجستير إدارة أعمال المحاسبة، وبكالوريوس الصحافة الالكترونية - العلاقات العامة، واللغة الإنجليزية وآدابها، وماجستير الأدب الإنجليزي، والتعليم الابتدائي، والتربية الخاصة/ صعوبات تعلم، ودبلوم عالي التربية، وماجستير، تكنولوجيا التعليم، في الجامعة العربية المفتوحة.


كما أقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس علم الحاسوب، والترجمة التطبيقية، في جامعة الشرق الأوسط، و بكالوريوس، علم الحاسوب، وبكالوريوس وماجستير، هندسة البرمجيات، في جامعة فيلادلفيا.


ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، وماجستير، ودكتوراه، الإنتاج الحيواني، وبكالوريوس، تغذية الإنسان والحميات، وعلم وتكنولوجيا الغذاء، وماجستير، علم وتكنولوجيا الغذاء، في الجامعة الأردنية.


وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، التاريخ، وجغرافيا، والدراسات الإسلامية، في جامعة الحسين بن طلال.


وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، الإسعاف الطبي في أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، ودبلوم متوسط، التسويق الإلكتروني، والضيافة في الطيران والسياحة، في كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني، والتمريض المشارك، في كليه المجتمع الإسلامي، والعلوم الجمركية والضريبية، في كلية حطّين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1699892592674

ندوة بعنوان الإعلام الأردني واقع وتطلعات.. حالة طوفان الأقصى في اليرموك

FulMpAzWIAsY6FK

الأردن: تهديد إسرائيل بالنووي خرق للقواعد الآمرة للقانون الدولي

1699894618929

تمرين إطفاء حريق وإخلاء وهمي بمستشفى المقاصد

1694792690838

الوطني لحقوق الإنسان يؤكد ضرورة الالتزام بالوسائل المشروعة للتعبير عن الرأي

1699902736852

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الهولندية تطورات الأوضاع في غزة

e451fccf-bee0-435a-8f3b-7b586d17e058123

الذكرى 88 لميلاد الراحل الحسين تصادف الثلاثاء

أخبار متعلقة
صورة-محطة-الترخيص-المتنقل-1-scaled-e1651136558402

خدمة الترخيص المتنقل في الأزرق غدا

egypt-olives

توقع إنتاج 13958 طنا من ثمار الزيتون للموسم الحالي في الزرقاء

image - 2023-11-04T232610.874

الترخيص المتنقل في الأزرق من الأحد وحتى الأربعاء

0L5A1045

3125 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

3c34ed19-5ab4-4ca3-8622-b6115a07f14f

ضبط اعتداءات على خط مياه رئيسي على طريق المطار

1697974915881

"المتقاعدين العسكريين" تنظم دورة أعوان مكافحة المخدرات ويوماً طبياً في الزرقاء