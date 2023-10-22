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الأحد، 22-10-2023 03:32 م

"المتقاعدين العسكريين" تنظم دورة أعوان مكافحة المخدرات ويوماً طبياً في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - نظمت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الأحد، بالتعاون مع المركز الوطني للعناية بصحة المرأة ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات، يوماً طبياً ودورة أعوان مكافحة المخدرات، لعدد من المتقاعدات العسكريات، في الزرقاء.

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واشتمل اليوم الطبي على الفحوصات الطبية والمخبرية كافة، إضافة إلى فحص هشاشة العظام وعيادة العيون وفحص البصريات ومحاضره طبية حول ترقق العظام.


وبحسب بيان للمؤسسة، يأتي عقد هذه الفعاليات تأكيدا على التشاركية بين مؤسسة المتقاعدين والمركز الوطني للعناية بصحة المرأة ومديرية الأمن العام، وذلك بهدف رفع المستوى التوعوي والطبي والأمني للمتقاعدات العسكريين وعائلاتهم.


وتخلل اليوم الطبي دورة توعوية وتثقيفية لعدد من المتقاعدات العسكريات بالمحافظة حول آفة المخدرات وطرق مكافحتها والحد من انتشارها، ومعرضاً يضم أنواع المخدرات، أقامتها إدارة مكافحة المخدرات للتنبيه من خطر هذه الآفة، وتأكيداً على الدور الهام للأم والأسرة في الحد والتصدي لهذه الآفة.


وأكدت رئيس قسم شؤون المرأة بالمؤسسة، اهتمام المؤسسة بالمتقاعدات العسكريات وإيلائهن الرعاية الكاملة بناء على التوجيهات الملكية السامية المستمرة بالاهتمام بالمتقاعدين العسكريين، إضافة إلى دور الأسرة والأم في حماية أفراد العائلة من خطر المخدرات وبداياتها من خلال التربية السليمة للطفل من جميع النواحي.


وفي نهاية اليوم الطبي، جرى توزيع الشهادات على المشاركات، حيث ثمنّ الجهود الكبيرة المقدمة من القائمين على هذه الفعاليات لخدمه المتقاعدات العسكريات ورفع مستوى الوعي الصحي لكافة شرائح المجتمع.

 




 

 


 

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