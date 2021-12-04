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السبت، 04-12-2021 05:59 م

مجمع اللغة يفتتح موسمه الثقافي الـ 39 الاثنين المقبل

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الوكيل الاخباري - أعلن مجمع اللغة العربية الأردني، عن انطلاق فعاليات موسمه الثقافي التاسع والثلاثين، يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى 19 الشهر الحالي، ويأتي ذلك ضمن احتفالاته بمئوية الدولة الأردنية.

وقال المجمع في بيان صحفي اليوم السبت، إن انطلاق فعاليات اليوم الأول للموسم ستكون من قاعة الدكتور عبدالكريم خليفة في حرم المجمع، داعيا الراغبين في الحضور إلى متابعة البث المباشر للفعاليات عبر منصات المجمع المتعددة على الفيسبوك واليوتيوب، والمشاركة عبر رابط (زووم) سينشر عبر صفحة المجمع صباح الأحد.

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