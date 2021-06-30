محافظة : خلط المطاعيم ممارسة عالمية ونتائجه ممتازة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

اكد خبير الفيروسات والأوبئة الدكتور عزمي محافظة، ان خلط المطاعيم ممارسة عالمية وان نتائجه ممتازة بحيث يمارس وفق شروط خاصة.وأشار إلى النظر إلى أصل اللقاح وما إذا كان (دي ان ايه) او (ام ار ان ايه) حيث أثبتت التجارب ان “منح مطعوم فايزر كجرعة ثانية بعد استرازينيكا يمكن ان يمنح مناعة كبيرة للأشخاص”.لكن منظمة الصحة العالمية لم توافق على خلط اللقاحات أو إعطاء اللقاحات لأطفال حتى هذه اللحظة، في حين يؤكد خبراء أن هناك دراسات أجريت حول العالم حول خلط المطاعيم ولكن جميعها ما تزال قيد البحث والتقصي.