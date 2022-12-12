محافظة: شمول جميع الطلبة بالمنح والقروض الجامعية يتطلب توفير 50 مليون دينار إضافية

الوكيل الإخباري

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- كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة أن المبالغ المتوفرة حاليا للمنح والقروض الجامعية تغطي شمول نحو 33 ألف طالب وطالبة خلال العام الحالي.وقال المحافظة خلال اجتماع للجنة التعليم والشباب النيابية، اليوم الاثنين، إن عدد الطلبة الذين تقدموا للمنح والقروض يصل إلى 80 ألف، وأن شمولهم جميعا يتطلب توفير نحو 50 مليون دينار إضافية.وأضاف أنه تم تجميد 8723 ألف طلب للاستفادة من المنح والقروض الجامعية وذلك لمخالفتها الشروط المعلنة.وأشار المحافظة إلى أن هناك عجز للوزارة على الجامعات بنحو 30 مليون دينار من مبالغ المكرمة الملكية لشمول جميع الطلبة بالمنح والقروض عن العام الماضي لم تستلمها الوزارة حتى الآن.