محافظة يرعى احتفال التربية والتعليم بيوم العلم الأردني

الوكيل الإخباري - ضمن احتفالات المملكة بيوم العلم الأردني، رعى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة احتفال الأسرة التربوية والتعليمية بيوم العلم الأردني، الذي نظمته الوزارة في ساحتها اليوم الأحد.

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وجرى خلال الحفل الذي حضره الأمينان العامان للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، وعدد كبير من أبناء الأسرة التربوية رفع العلم في ساحة وزارة التربية والتعليم.



وأنشد الكشافة والمرشدات، نشيد "كشافة نحن ومرشدات"، حيث تزينت مباني وساحات الوزارة ومديريات التربية والتعليم ومدارس المملكة، بهذه المناسبة بالأعلام والرايات زهوا وفخارًا، في أجواء احتفالية بهذا اليوم الذي يحمل كبير المعاني في الاعتزاز بالوطن وقائد الوطن.



وأعرب الدكتور محافظة عن سعادته والأسرة التربوية بهذه المناسبة، مؤكدا أهمية مثل هذه الفعاليات في رفع الحس الوطني وغرس معاني الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلبة، مهنئًا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والأردنيين بهذه المناسبة العزيزة على قلوبهم.