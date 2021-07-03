محافظ إربد لـ الوكيل: وفاة شاب سقط من أعلى جسر في المحافظة والتحقيقات لا تزال جارية

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - أكد محافظ إربد رضوان العتوم وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عاماً بعد أن سقط من اعلى جسر على الطريق الدائري في المحافظة.

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وقال العتوم لـ الوكيل الإخباري، إن التحقيقات لا تزال جارية حول سقوط الشاب، الذي كان برفقته أحد أقاربه.

وأشار إلى أن فرق الأمن العام والدفاع المدني تحركت إلى موقع الحادثة بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين يفيد بأن هناك شاب سقط من أعلى الجسر، وتعتبر هذه أول حالة سقوط من أعلى هذا الجسر منذ إنشاءه.

ويذكر أن نائب مدير شرطة اربد طالب من وزير الاشغال حين زيارته للمحافظة بوضع كاميرات مراقبة أمنية في هذا الطريق لمعرفة الشبهات الجنائية ومتابعة الطريق.



