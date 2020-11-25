الأربعاء 25-11-2020
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 25-11-2020 12:05 ص

محافظ اربد يكشف للوكيل احصائية عدد مخالفات أوامر الدفاع خلال الاسبوعين الماضيين

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - كشف محافظ مدينة اربد رضوان العتوم للوكيل الاخباري عن احصائية عدد المخالفات التي سُجلت خلال الاسبوعين الماضيين في اربد تحت بند مخالفة اوامر الدفاع وخاصة المتعلقة بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي واجراءات الصحة والسلامة العامة .
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وقال العتوم ان الجهات الرقابية قامت وخلال جولاتها التفتيشية على جميع اسواق محافظة اربد بتوثيق ٨٠١ مخالفة لافراد خالفوا اوامر الدفاع فيما سُجلت ١٦١ مخالفة بحق عدد من المنشآت خلال الاسبوعين الماضيين . 

وقد رصد الوكيل الاخباري خلال الاسبوع الماضي تكثيف الجولات التفتيشية من قبل الجهات المعنية في جميع مناطق المملكة الامر الذي انعكس بشكل ايجابي على ازدياد وعي المواطنين بضرورة التقيد بأوامر الدفاع واهمها لبس الكمامة . 

 




 

 


 

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