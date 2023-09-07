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الخميس، 07-09-2023 07:53 م

محافظ الزرقاء يفتتح مكتب خدمات منطقة الطافح

مشهد-عام-لمدينة-الرصيفة-بمحافظة-الزرقاء-أرشيفية


الوكيل الاخباري-  افتتح محافظ الزرقاء حسن الجبور، اليوم الخميس، مكتب خدمات منطقة الطافح، بحضور رئيس بلدية الحلابات خلف هليل العثمان وأعضاء المجلس البلدي وجمع من أهالي المنطقة .

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ويقدم مكتب خدمات الطافح معظم الخدمات التي تقدمها بلدية الحلابات، ومنها مخططات تنظيمية، وعقود البيع، وعقود الإيجار، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت وتخفيف الضغط على الموظفين .


والتقي المحافظ الجبور برئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، حيث تم مناقشة العديد من القضايا التي تهم منطقة الطافح ،كما قام الجبور بجولة ميدانية للإطلاع على واقع الحال في المنطقة، وتم الوقوف على مشكلة مدخل الطافح، حيث تضطر المركبة الراجعة إلى الزرقاء للسير لمسافة 2 كم.


ووجه الجبور بضرورة تشكيل لجنة بالسرعة الممكنة، لدراسة الواقع ميدانيًا وإيجاد الحلول المناسبة والبدائل الملائمة لتجاوزها.


 




 

 


 

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