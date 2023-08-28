5 إصابات بتصادم مركبتين على طريق المفرق - الزرقاء

الوكيل الإخباري -

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تعاملت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية مع عدد من الحوادث المرورية على طرق مختلفة.وذكر التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، أنه كان من بين هذه الحوادث، ارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ، ما أدى إلى تصادم مركبتين على أوتوستراد المفرق - الزرقاء، ونتج عنه 5 إصابات.وبيّن التقرير، أنه وقع حادث آخر بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل مركبة على جسر أم البساتين، ما أدى لسقوطها من أعلى الجسر، ونتج عنه إصابة السائق.وجددت مديرية الأمن العام تأكيدها على ضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة إتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة.