إقرار موازنة محافظة الزرقاء للعام القادم والبالغة 11.7 مليون دينار

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

أقر مجلس محافظة الزرقاء موازنة المحافظة للعام القادم 2024 والبالغة 11.7 مليون دينار أردني.وجاء إقرار الموازنة عقب نقاشات استمرت عدة أيام، بموافقة 21 عضواً من أعضاء المجلس الأربعين.وأكد رئيس المجلس الدكتور ماجد الخضري، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الموازنة غطت 15 قطاعاً، مع التركيز على قطاعات الأشغال والصحة والتربية والمياه، مشيراً إلى أن الأنظار كانت تتطلع صوب زيادة الموازنة، لتكون بحدود 40 مليون دينار، لكي يتسنى للمجلس تنفيذ عشرات المشاريع التي ينتظرها الأهالي، خاصة في مجال الطرق والصحة والمياه.