المصالحة: لهذا السبب هناك توجه لإنشاء مدينة جديدة في الأردن

الوكيل الاخباري - قال الدكتور ثروت المصالحة المدير المقيم لدار الهندسة لتنفيذ مشروع المدينة الجديدة خلال مداخلته في جلسة حوارية لنقاش التقدم المحرز في محرك نوعية الحياة، ضمن سلسلة جلسات عام على التحديث، إن ما نهدف له الآن هو الانتقال من المدن الصالحة للعيش وهي المدن التي نعيش بها حاليا إلى مدن المستقبل.

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وأضاف المصالحة أن التوجه لإنشاء المدينة الجديدة جاء بهدف تحقيق الحياة المثلى لساكنيها، بالاضافة لفرص العمل التي تمكنهم من البقاء داخل هذه المدينة .



ولفت بأن هذه المدينة المدينة جاءت لتخفيف الضغط على العاصمة عمان والزرقاء، لافتا إلى أنه من ضمن أهداف خارطة التحديث السياسي بأنه يجب أن تكون مع نهاية العام 2033 إحدى مدن الأردن من أفضل 100 مدينة حول العالم، قائلا "نتأمل أن تحقق المدينة الجديدة هذا الهدف".