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الخميس، 07-04-2022 12:08 م

محافظ العقبة: حريصون على ضبط الأسعار

العقبة (1)


الوكيل الإخباري - أكد محافظ العقبة محمد الرفايعة حرص الحكومة على ضبط الأسعار لمختلف المواد التموينية التي تباع في الأسواق التجارية ووضع سقوف سعرية لها ليتمكن المواطن من شرائها وسد احتياجاته منها خاصة في شهر رمضان المبارك.

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وأضاف خلال تفقده عددا من الأسواق التجارية الكبرى بمدينة العقبة يرافقه عدد من المعنيين، أن جميع المواد التموينية متوفرة في الأسواق وبجودة عالية ومتناول الجميع، لافتا الى أن صحة وسلامة المواطن الأردني من أولويات الحكومة حيث تقوم الدوائر الحكومية المعنية بمراقبة الأسواق بشكل يومي للتأكد من التزام التجار بشروط السلامة العامة لتوفير غذاء آمن لأفراد المجتمع ضمن أسعار مناسبة للجميع.


وبين الرفايعة أن لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة، تقوم بدورها على اكمل وجه، حيث يتم انذار ومخالفة كل تاجر يقوم ببيع السلع بأعلى من الحدود السعرية المتداولة في السوق، واغلاق بعض المحلات المخالفة التي تجاوزت الشروط المطلوبة منها لضمان صحة وسلامة المواطنين.

 




 

 


 

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