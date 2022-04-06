محافظ المفرق يتفقد السوق التجاري

الوكيل الاخباري - تفقد محافظ المفرق سلمان النجادا، اليوم الأربعاء، السوق التجاري في مدينة المفرق .



وجال مدير شرطة المحافظة العقيد أيمن العلاونة ومدير تجارة المفرق المهندس علي الصباحين على أسواق بيع المواد التموينية والاستهلاكية ومحال بيع الخضار والفواكه للتأكد من توفر هذه المواد بشكل يلبي احتياجات المواطنين، والتزام التجار بالسقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة لعدد من أنواع الخضار والمواد التموينية الأساسية.

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